Kabar Duka dari Keluarga Asmirandah, Ibu Jonas Rivanno Meninggal Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari keluarga artis sinetron Jonas Rivanno dan Asmirandah.

Dikabarkan, ibunda Jonas, Leony Pattipeilohy meninggal dunia, Jumat (7/7/2023) malam.

Adanya kabar meninggalnya ibunda Jonas ini diketahui dari unggahan sang istri, Asmirandah.

Jonas Rivanno juga mengunggah foto sang ibunda dan dirinya saat masih kecil di Instagram.

"Part of me went with you when God took you home,but i know. I have an angel watching over me now, She is my first love. She is my Mama," tulis Jonas Rivanno dikutip Warta Kota, Sabtu (8/7/2023).

"Till we meet again ma," tambahnya.

Baca juga: Fakta Sosok Bella Bonita Istri Denny Caknan, Pekerjaan Beda Happy Asmara

Para selebriti Indonesia pun memberikan komentar duka lewat unggahan Jonas Rivanno di Instagram.

"Turut berduka cita ya Vano," tulis komentar Randy Pangalila.

"Turut berduka cita yah Vano," tulis Samuel Zylgwyn.

Kabarnya jenazah Leony Pattipeilohy, ibunda Jonas Rivanno disemayamkan di Gereja GPIB Kharis Pulogebang, Jakarta Timur.

Rencananya, jenazah ibunda Jonas Rivanno akan dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, setelah menjalani ibadah Sabtu, siang.

Permintaan Terakhir Ayah Asmirandah

Sebelumnya, Asmirandah dengan air mata yang tak terbendung mengungkapkan telah mengabulkan permintaan terakhir dari almarhum sang ayah tercinta.

Diketahui, ayah Asmirandah, Farmidji Zantman telah dimakamkan di Pemakaman Umum Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/4/2023), kemarin.