Gebyar Yamaha Day Masih Berlangsung, Ayo Ikuti Beragam Aktivitas dan Dapatkan Hadiah pada Juli Ini!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Gebyar Yamaha Day di bulan Juli 2023 ini masih berlangsung untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Yamaha Motor Company (YMC) ke-68 tahun pada tanggal 1 Juli dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) yang ke-49 tahun pada tanggal 6 Juli.

Tema yang diusung adalah “Restart & Rev Up” untuk memulai kembali era baru kehidupan normal setelah pandemi dan terus bersemangat dalam melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan tetap produktif.

Pesan positif Yamaha Day “Restart & Rev Up” disebarluaskan kepada konsumen, komunitas dan fans, sekaligus mengajak para pencinta Yamaha itu untuk ambil bagian dalam momen memperingati HUT Yamaha ini.

Makin istimewa dengan keseruan berbagai aktivitas dan program yang diadakan khususnya di bulan Juli ini.

Asst. General Manager Marketing-Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro, mengajak masyarakat untuk ambil bagian merayakan HUT Yamaha dan dapatkan hadiah-hadiah menarik. (YAMAHA INDONESIA)

”Terima asih kepada konsumen setia yang telah menggunakan produk-produk unggulan Yamaha. Di Hari Ulang Tahun (HUT) Yamaha tahun 2023 ini kami menggelar sejumlah event menarik yang dapat dinikmati oleh para konsumen. Mari kita rayakan Yamaha Day 2023 dengan mengikuti beragam aktivitas yaitu My Yamaha Motor Members campaign, Yamaha Day Riding Experience, serta Restart & Rev Up Photo Competition. Jangan lewatkan kesempatan ini dan dapatkan hadiah-hadiah menarik,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Bonus Extra Point My Yamaha Motor Members

Yamaha membuka kesempatan istimewa bagi masyarakat luas khususnya konsumen setia Yamaha di bulan Juli ini.

Mereka bisa mengikuti My Yamaha Motor Members campaign dengan bonus extra point untuk setiap transaksi pembelian produk-produk Yamaha pada periode 1 Juli-31 Juli 2023 di dealer-dealer resmi Yamaha.

Peluang ini tentunya jangan terlewatkan untuk mendapatkan benefit yang tersedia selama bulan Juli itu.

Yamaha Riding Experience

Kemeriahan Yamaha Day juga dapat dirasakan melalui Yamaha Day Riding Experience yang digelar di bulan Juli ini di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Line up motor unggulan Yamaha di berbagai segmen akan digunakan dalam keseruan semarak Yamaha Day Riding Experience.

Event ini dapat diikuti oleh pecinta Yamaha untuk mendapatkan pengalaman berkendara menyenangkan dengan kesan tak terlupakan.

Yamaha Day Photo Competition