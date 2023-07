Jadwal Live Indosiar Pekan 3 Liga 1 Ada Persib vs Dewa — PSIS vs Persebaya, Barito vs PSS Streaming

Jadwal Liga 1 pekan 3 siaran langsung (live) tv Indosiar ada Persib vs Dewa United, sementara Barito Putera vs PSS siaran live streaming tv online vidio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) pekan ke-3 sepak bola Liga 1 2023/2024 yang akan mulai hari Jumat (14/7/2023) ini dan disiarkan langsung di Indosiar serta streaming di TV Online Vidio.

Sejumlah pertandingan menarik akan mewarnai jadwal Liga 1 pekan ini yang akan tayang di Indosiar, mulai dari laga Barito Putera vs PSS Sleman, Persib vs Dewa United, PSIS vs Persebaya hingga Persija vs Bhayangkara FC.

Laga pekan 1 Liga 1 2023/2024 mulai hari Jumat ini akan dibuka laga Barito Putera vs PSS yang tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 15./0 WIB.

Kedua tim tengah dalam tren apik di dua laga terakhir dengan sama-sama belum terkalahkan, menumpulkan empat poin hasil dari sekali menang dan sekali seri.

Sementara itu Indosiar di hari Jumat akan menyiarkan dua pertandingan Liga 1, yakni Persikabo vs PSM dan Persib vs Dewa United.

PSM sang juara bertahan tengah terpuruk dengan pekan lalu mengalami kekalahan di markas sendiri dari Dewa United dan baru mengumpulkan satu poin dalam dua laga yang sudah dijalani.

Sementara itu, laga menarik mempertemukan Persib vs Dewa United.

Persib, peringkat ketiga musim lalu belum konsisten dalam dua pertandingan terakhir. Dengan skuad mewahnya, Persib hanya bisa mengantongi dua poin dari dua laga.

Sementara Dewa United yang masuk zona degradasi musim lalu, justru tampil memukau musim ini.

Dua kemenangan didapat di dua laga awal yang membuat Egy Maulana Vikri dkk duduk di peringkat kedua klasemen Liga 1.

Pekan lalu, Dewa United bahkan mengalahkan juara bertahan PSM Makassar 1-2 di markas Juku Eja.

Jadwal Lengkap Liga 1 2023/2024 Pekan 3 dan TV yang Menyiarkan:

Jumat, 14 Juli 2023

15.00 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman (Live Vidio)