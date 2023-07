Arsenal Kian Brutal di Bursa Transfer, Mau Boyong Mimpi Buruk Barcelona dan Pengagum Arteta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Liga Inggris, Arsenal kian brutal di bursa transfer. Kini, siap boyong pemain yang jadi mimpi buruk Barcelona.

Sampai kini, Arsenal sudah mendapatkan satu pemain di bursa transfer musim panas 2023.

The Gunners sudah mematenkan satu pemain dari Chelsea yakni Kai Havertz.

Pemain timnas Jerman itu digaet dari Chelsea dengan biaya 67,5 juta pounds (sekitar Rp1,2 triliun).

Seusai mendatangkan Havertz, Arsenal mendapatkan progres yang positif untuk merekrut Declan Rice dan Jurrien Timber.

Dilansir BolaSport.com dari Fabrizio Romano, Arsenal dan West Ham United dilaporkan telah mencapai kesepakatan biaya transfer untuk Rice.

Romano menyebutkan bahwa Arsenal dan West Ham United menyetujui biaya transfer senilai 105 juta pounds atau setara Rp1,9 triliun.

Baca juga: Pembalasan Guardiola, Man City Rampas Satu Pemain Man United Imbas Putra Kembar Darren Fletcher

Sementara untuk Timber, Arsenal sudah berhasil mengamankan transfer sang pemain dari Ajax Amsterdam.

Hal itu telah dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat kalimat saktinya "here we go".

Selain mengeluarkan kata "here we go", Romano juga memberikan detail soal transfer Timber ke Arsenal.

Lewat cuitannya, Romano mengatakan bahwa Arsenal membayar 34 juta pounds (sekitar Rp655 miliar) kepada Ajax untuk memboyong Timber.

Bek berusia 22 tahun itu akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama Arsenal hingga 2028.

Setelah mendapatkan Havertz dan mengunci Rice serta Timber, The Gunners dikabarkan jadi yang terdepan untuk mendapatkan pemain Celta Vigo.

Pemain yang dimaksud adalah Gabri Veiga.