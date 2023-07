Klopp Full Senyum Liverpool Diizinkan untuk Menandatangani Pemain Bayern Rp420 M dan Romeo Lavia

Twitter The Anfield Talk

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jurgen Klopp full senyum karena Liverpool diizinkan untuk menandatangani pemain Bayern Munchen 21,5 juta Poundsterling.

Dua pemain lagi dalam pembicaraan untuk menggantikan Fabinho dan Henderson di bursa transfer.

Revolusi lini tengah Liverpool akan benar-benar meningkat minggu ini dengan penjualan Fabinho dan Jordan Henderson akan memicu The Reds ke dalam serangkaian kesepakatan mereka sendiri - dengan hingga tiga pendatang baru di cakrawala untuk Jurgen Klopp.

The Merseysiders mengalami musim 2022/23 yang benar-benar mengecewakan, finis kelima dan berada di luar tempat Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2016.

Dan dengan lini tengah mereka diidentifikasi sebagai area kelemahan utama, Klopp bergerak cepat untuk memperkuat opsi mereka.

Memang, beberapa hari setelah musim berakhir, klub mengonfirmasi penandatanganan Alexis Mac Allister senilai £ 35 juta dari Brighton.

Dominik Szoboszlai segera menyusul setelah mereka memicu klausul keluar £60 juta di RB Leipzig.

Dan dengan No 8 dan No 10 baru, Klopp ingin menyelesaikan musim panas yang sempurna dengan juga menandatangani No 6 baru.

Untuk itu, pembicaraan tentang kesepakatan untuk Romeo Lavia telah berlangsung selama beberapa waktu.

Southampton, bagaimanapun, berdiri dengan penilaian £ 50 juta untuk pemain Belgia itu.

Dan sementara Liverpool telah melihat tawaran awal £ 35 juta ditolak, tampaknya ada optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai.

Menuju ke jendela musim panas – dan telah melambaikan tangan ke James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain dan Naby Keita sepertinya tidak akan ada lagi pintu keluar lini tengah di Merseyside.

Namun, pendekatan yang kuat dari Liga Pro Arab Saudi tampaknya telah mengubah lanskap secara signifikan.

Untuk itu, kesepakatan untuk membawa Fabinho ke Al-Ittihad hampir mencapai kesepakatan.