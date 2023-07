Sebanyak 21 Mobil Angkutan Terjaring Razia, Dishub Banjarmasin: Paling Banyak Tak Punya Kir

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bersama Satlantas melaksanakan razia di Gubernur Soebarjo Banjarmasin, Senin (17/7/2023).

Hasilnya, 21 mobil angkutan terjaring razia. Tak hanya mobil angkutan, kendaraan roda dua juga ikut terjaring razia ini karena tak taat berlalu lintas.

Total ada 26 kendaraan roda dua yang juga ikut terjaring razia.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Jahri, mengatakan, dari 21 mobil angkutan yang terjaring razia, paling banyak ditemukan kir yang sudah kedaluarsa.

Selain itu, juga ditemukan angkutan yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah tidak berlaku lagi.

Dalam razia tersebut juga menjaring angkutan yang over dimensi atau muatan berlebih dibandingkan dengan ukuran angkutan.

Ia menjelaskan, razia ini dilakukan dalam rangka penegakan dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan. Hal ini agar pengguna jalan bisa nyaman berlalu lintas.

"Kami juga bekerja sama dengan satlantas. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan kesadaran lalu lintas," jelasnya.

Dalam razia tersebut juga dilakukan sosialisasi dan kampanye terhadap angkutan Over Dimension and Over Load (ODOL).

"Kami masih melakukan kegiatan preventif," katanya.

Jika berdasarkan aturan over dimensi angkutan, maka bisa dipidana satu tahun penjara atau denda maksimal Rp 24 juta.

Hal ini berdasarkan pasal 227 UU 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dimensi pengangkut sebuah kendaraan tidak sesuai dengan produksi pabrik.

Demikian juga dengan overloading kendaraan, bisa dikenakan pas 307 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman 2 bulan penjara atau denda maksimal Rp 500 ribu.

"Semua yang terjaring akan diberikan pembinaan karena kami razia sifatnya preemtif dan preventif. Selain itu keputusan terkait denda diputuskan oleh pengadilan," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)