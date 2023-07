Arsenal telah rekrut Kai Havertz. Live Skor Hasil dan Link Streaming Arsenal vs MLS All Stars di TV Online, Rekor Pilu Kai Havertz.

Laga pramusim dilakoni tim Liga Inggris Arsenal besutan Mikel Arteta melawan MLS Al Star minus megabintang Inter Miami, Lionel Messi, Kamis (20/7/2023) pagi ini.

Laga Arsenal vs MLS All Star asuhan pemain legendaris Timnas Inggris, Wayne Rooney ini berlangsung di Audi Field, Washington DC, Amerika Serikat, pukul 7.30 WIB, saksikan via Live Streaming TV Online Aplle TV (berbayar).

Sebagai pemanasan, pemain kedua tim terlibat challange yang mengasah keterampilan individu dalam ajang MLS All Star Skills Challange pada Rabu (19/7/2023).

Arsenal dan MLS All Star memainkan lima babak, antara lain crossbar challenge, cross & volley challenge, passing challenge, shooting challaenge, dan touch challenge.

Untuk challenge tersebut, Arsenal menurunkan Runarsson, Hein, Jurrien Timber, Trusty, Kiwior, Holding, Marquinhos, Kai Havertz, dan Balogun.

Hasilnya cukup bervariasi, pemain Arsenal berhasil memenangkan shooting challenge dengan perolehan 121 poin berbanding 88 milik MLS All-Star.

Arsenal juga menang dalam touch challenge dari MLS All Star dengan perolehan 139 berbanding 115.

Tapi pada cross & volley challenge, Arsenal kalah telak dari pemain MLS All Star, 125 berbanding 25.

Lalu pada tantangan keempat, passing challenge, Arsenal jagonya dari aksi Jorginho dan Kiwior.

Setelah unggul 3-1 dari MLS All Star, Arsenal memenangkan tantangan terakhir, crossbar challenge atau mengenai tepat tiang gawang.

Setiap tim melibatkan tujuh pemain, pemain muda Arsenal Trusty memastikan kemenangan The Gunners dari jarak yang cukup jauh.