Pose Jungkir Balik Amanda Manopo Disorot, Eks Lawan Adu Peran Arya Saloka Beraksi Jadi Model

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehadiran sosok Amanda Manopo selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu para fans setianya.

Kini sudah tak lagi membintangi sinetron seperti Cinta Tanpa Karena maupun Ikatan Cinta, media sosial menjadi media para fans mengikuti perkembangan aktivitas sang idola.

Terkini, terekam aksi Amanda Manopo dalam suatu pemotretan yang disorot oleh para fans eks lawan adu peran Arya Saloka itu.

Dalam pemotretan itu, nampak Amanda mengenakan setelah yang nyentrik dan memeragakan gaya yang cukup ekstrem hingga jungkir balik.

Melansir unggahan instagram @amandamanopoupdatesz, Senin (24/7/2023), nampak Amanda melakukan sederet pose dalam pemotretan.

"Emang si cantik ini bnr2 multi talent ga kaleng2 jk sdh kerja jd apapun ia all out dlm peran hingga sll menarik dan mempesona cantik menawan the best," tulis pemilik akun @ma*****.

"Apa pun gaya dan baju nya... amanda tetap kereeennnn.... the best lah," tulis pemilik akun @so***.

"Super model mega bintang," tulis pemilik akun @sf******.

"keren multitalenta," tulis pemilik akun @as*****.

"wow....ku terpesonaa....aku...terpesonaa," tulis pemilik akun @in****.

Penampilan seksi Amanda Manopo tersebut didukung dengan gaya fotonya yang unik.

Dalam beberapa cuplikan terlihat jika ia tengah mengangkat pinggulnya saat harus berbaring dilantai.

Mantan lawan main Arya Saloka tersebut tampil profesional sebagai artis multitalenta.

Putri dari Ramon G Lugue tersebut sempat 3 kali ganti busana untuk mendukung project pemotretan yang ia lakukan.