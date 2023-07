Lucinta Luna Nekat Bagikan Undangan Pertunangan di Bali, Isu Settingan Pacar Bule Mencuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat buat heboh saat pamer pacar bule, Lucinta Luna kembali menjadi sorotan.

Ini setelah Lucinta membagikan undangan pertunangan dirinya dengan sang kekasih yang bernama Artem Boltian.

Agenda pertunangan itu dikabarkan bakal digelar di Bali dan mengundang pula keluarga besar keduanya.

Imbas mengumumkan undangan itu, kolom komentar Lucinta Luna pun langsung ramai seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Jumat (28/7/2023).

"Bismillahirrohmanirrohim. Atas izin Allah dan kedua mempelai big family… Alhamdulillah saya Ayluna Putri (Lucinta Luna) dan Artem Blotian ingin mengundang teman2 dekat kerabat para sahabat dan keluarga dekat untuk menjadi saksi di acara pertunangan engangement kami pada esok hari jam 15.30 Wita di Hotel @pullmanbali, Kuta," tulis Lucinta Luna dalam akun instagramnya.

Dalam unggahannya Luna sekaligus meminta doa restu dari masyarakat agar acara tunangannya berjalan lancar.

"Kami selaku yang berbahagia memohon doa restu dari kalian semua untuk lembaran baru rumah tangga kami nantinya… Salam sayang dari kami berdua (Lucinta-Alan)," kata Luna

Pada unggahan lainnya, Lucinta Luna mengaku menghabiskan malam sebelum mereka bertunangan dengan bersantai di Pantai Kuta.

"Sebelum besok kita menikah… kita ucap janji suci dulu … bersantai2 sederhana di tengah pantai penuh pasir mendengar suara ombak yang menenangkan hati kita masing2. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah enggak nyangka besok kita sudah halal sayang.. my husband," katanya.

Undangan acara tunangan Lucinta Luna langsung menghebohkan netizen di media sosial.

Banyak juga netizen yang langsung mengucapkan selamat, namun tak sedikit pula yang mencibirnya.

"Gak bisa bedain gimmick sama real, kemarin kebanyakan gimmick," kata netizen di kolom komentar.

"Bingung antara bahagia sama heran," tulis netizen

"Always happy for you lucintaluna and pasangannya semoga SAMAWA," kata netizen