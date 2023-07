Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro Umumkan Nama Anak, Tuai Reaksi Luna Maya hingga Wulan Guritno

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua tahun lebih menikah, kebahagiaan aktris Julie Estelle dan suaminya, David Tjiptobiantoro akhirnya lengkap.

Pernikahan mereka kini sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Brielle Leia Tjiptobiantoro.

Brielle lahir pada Kamis 20 Juli 2023. Julie pun membagikan momen bahagia keluarga kecilnya itu melalui unggahan Instagram, Sabtu (29/7/2023).

"A baby fills a place in your heart you never knew was empty (seorang bayi mengisi sebuah tempat di hatimu yang tak pernah kamu ketahui jika tempat itu kosong)," tulis Julie Estelle.

Ia dan suami langsung mendapat selamat dari sejumlah kolega selebritis seperti Luna Maya, Dian Sastrowardoyo hingga Wulan Guritno.

@therealdisastr : Congratulations guys!!!!

@lunamaya : Congrats @julstelle

@wulanguritno : selamaaatt

Via media sosial, Julie memang tidak membagikan foto persalinan anak pertamanya itu di akun media sosialnya.

Adik Cathy Sharon tersebut juga tidak memperlihatkan wajah anaknya.

Julie Estelle hanya membagikan foto tangan David Tjiptobiantoro yang sedang memangku tangannya, lalu keduanya mereka terlihat sama-sama sedangmenopang kaki mungil anak yang baru dilahirkan.

"Temui cinta baru dalam hidup kami, Brielle Leia Tjiptobiantoro," tulis Julie Estelle.

Sebelumnya, Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro menikah pada 25 Februari 2021.

Banyak rekan sesama artis yang memberikan ucapan selamat untuk Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro atas kelahiran anak pertama mereka.