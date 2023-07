Live Skor Hasil dan Link Streaming Final Badminton Japan Open 2023, Siaran INews dan MNC TV Gratis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Live Skor dan Link Live Streaming iNews TV dan Live Streaming MNC TV pertandingan final Japan Open 2023 hari ini.

Pertandingan nanti dapat ditonton secara gratis melalui Siaran Langsung INews TV dan MNC TV. Namun, untuk streaming melalui Vision Plus.

Link live skor dan live streaming final Japan Open 2023 yang berlangsung hari ini, Minggu (30/7/2023) tersaji di bagian akhir berita.

Pebulu tangkis tunggal putra Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke final Japan Open 2023.

Dan hari ini, pria yang akrab disapa Jojo tersebut akan menantang andalan Denmark, Viktor Axelsen.

Baca juga: Rekap Hasil Badminton Semifinal Japan Open 2023 Jojo Melenggang ke Final Gregoria Senasib Fajar/Rian

Disiarkan langsung dari Yoyogi Gymnasium, Tokyo, duel antara Jojo vs Axelsen bisa disaksikan melalui tayangan iNews TV maupun Vision+ mulai pukul 09.00 WIB.

Jadwal Final Japan Open 2023

WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea)

MD: Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

WS: He Bing Jiao (China) vs An Se-young (Korea)

XD: Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree taerattanachai (Thailand)

MS: Viktor Axelsen (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia)

Keterangan:

MS: Tunggal Putra