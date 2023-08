Diringkus Polisi, Pencuri Spesialis Kantor Pemerintahan dan Sekolah di HST Beraksi di 14 TKP

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - PJ (38) warga Jalan Dharma Padawangan, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tersangka yang diamankan pada Senin, (03/07/2023) sekitar pukul 23.30 WITA ini beraksi di 14 TKP meliputi Kantor Pemerintahan hingga beberapa Sekolah di Kabupaten (HST).

Dalam Konferensi Pers, Selasa, (01/08/223) di Kantor Humas Polres HST, AKBP Jimmy mengatakan selain tersangka yang diamankan barang-barang hasil curian juga berjumlah puluhan.

"Tersangka beraksi pertama di Kantor Sekretariat KONI, pada Kamis, 07 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian lanjut lagi di Kantor dinas penanaman modal, Pelayanan terpadu satu atap dan tenaga kerja, pada, Senin Tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 12.35 WITA dan di SMPN 1 Barabai beraksi, pada, Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 17.00 Wita," jelasnya.

Jimmy mengatakan tersangka kemudian langsung diburu polisi dan berhasil diringkus di Rumahnya di Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai Timur, Kabupaten HST.

Saat digeledah di Rumah tersangka, petugas menemukan barang bukti berupa empat unit laptop, satu unit Notebook, satu tas ransel warna hijau lumut yang berisikan satu buah linggis, satu buah obeng warna kuning.

Kemudian, satu buah tang pemotong, satu buah tang penjepit, satu buah tas selempang warna hitam merk vans yang berisikan satu unit handphone merk blackberry warna hitam, satu unit handphone merk docomo warna hitam dan satu tas chromebook merk acer warna abu-abu yang berisikan satu unit chromebook merk acer hitam dan satu buah charger warna hitam.

"Saat diamankan dan diinterogasi petugas, tersangka juga mengakui mengambil barang di Dinas Tenaga kerja berupa dua unit CPU dan dua Monitor yang sudah di jual,"katanya.

Selain itu, juga di Dinas Kesehatan berupa satu unit proyektor dan sudah dijual, di dinas PMD mengambil sembako, di Kantor KONI dan mengambil dua unit printer dan sudah di jual, di SMPN 1 Barabai mengambil dua unit Chromebook, di SMAN 1 Barabai mencuri satu unit proyektor dan sudah di jual.

Kemudian, di SDN Banua Kapayang, mencuri satu unit Proyektor yang sudah di jual, satu unit Laptop merk Axioo warna Hitam, satu unit Notebook merk Asus warna cream, di SDN Labung anak, tersangka mencuri dua unit proyektor dan empat unit laptop.

Kapolres menambahkan selain itu, tersangka juga beraksi di Kantor Kecamatan Barabai dan mencuri Sembako, di SMPN 7 Barabai dan mencuri tiga unit proyektor yang sudah dijual, SDN Banua Asam, tersangka mencuri satu unit laptop dan satu unit Proyektor dan sudah di jual.

"Tersangka juga beraksi di SDN Taal, mencuri dua unit proyektor dan sudah dijual, satu unit tablet merk Samsung yang sudah di jual dan satu unit Notebook merk Zyrex warna orange," lanjutnya.

Ia mengatakan tersangka juga beraksi di SDN Kasarangan dan mencuri dua unit proyektor dan barangnya sudah di jual.

"Yang terakhir, tersangka beraksi di Dinas Pariwisata dan mencuri satu unit PC All in one Merk Hp," jelasnya.

Priadi mengatakan saat ini tersangka dan semua barang bukti telah diamankan di Rumah Tahanan Polres HST untuk proses lebih lanjut. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)