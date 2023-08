Wajah Calon Bayi Lucinta Luna dan Alan Dipamerkan, Padahal Baru Tunangan dengan Pria Bule

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Lucinta Luna baru saja tunangan dengan pria bnule yang akrab disapa Alan.

Namun kini, Lucinta Luna malah pamer wajah calon bayinya dengan Alan.

Lucinta Luna dan tunangannya itu memamerkan foto seorang gadis cilik berparas cantik dan bule.

Dalam video itu, gadis tersebut memiliki mata berwarna hijau dan berambut pirang.

"Lucunya..nanti ketika anak kita lahir, wajahnya pasti akan sangat cantik kayak kamu, Sayang," tulis Alan, tunangan Lucinta Luna di Instagram, dikutip Rabu (2/8/2023).

Tak hanya itu, Alan juga membagikan ulang postingan Lucinta Luna di Instagram yang menampilkan prediksi wajah anak laki-laki mereka kelak.

Sama seperti sebelumnya, penampilan wajah dari calon anak Lucinta Luna dengan sang tunangan itu hadir dengan paras bule berambut pirang.

"Bismillah. Soon I have baby from you honey (emoji bayi dan hati berwarna merah)," tulis Lucinta Luna.

Unggahan Lucinta Luna dengan sang tunangan perihal prediksi wajah anak tersebut pun menyita perhatian netizen.

Tak sedikit warganet yang memberikan beragam komentar kocak pada unggahan Lucinta Luna dengan sang tunangan.

"Semoga jadi anak yang berbakti kepada bapak-bapaknya," ujar salah seorang netizen.

"Mau lahiran lewat mana lewat sileett?" sambung yang lain.

"Anaknya nanti lahirnya didownload atau dilepeh ratu (emoji tertawa)," ujar lainnya.

"Nanti anaknya download di apps playstore aja," tutur yang lain.