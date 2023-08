Minta Ayu Ting Ting Tolak Boy William, Fan Gerah Foto Sheryl Sheinafia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Boy William menuai kecaman fans pedangdut Ayu Ting Ting.

Bahkan, fans meminta Ayu Ting Ting tak pacari Boy William.

Rupanya, fans Ayu Ting Ting gerah melihat kelakukan Boy William.

Akibatnya, ketulusan Boy William ke Ayu Ting Ting mendadak dipertanyakan warganet.

Seperti diketahui keduanya dikabarkan dekat karena kerap memamerkan kemesraan di sosial media bahkan sudah memanggil satu sama lain.

Namun baru-baru ini, Boy memposting foto mesranya dengan mantan kekasihnya.

Gebetan Ayu Ting Ting itu membagikan foto mesra bersama mantan kekasihnya, Sheryl Sheinafia di Instagram pribadinya.

Pada foto hitam tersebut, Boy tampak memeluk erat Sheryl.

Melalui kolom caption Boy menyinggung program musik yang dibawakannya bersama sang mantan kekasih.

“Mau request lagu apa? we miss @breakoutnetofficial ... salah satu acara TV yang terbaik disaatnya... so sad it's gone,” tulis Boy William.

"But life goes on. Love u Breakout! Siapa yang dulu pernah suka atau jijik nonton kita? Comment dibawah,” sambungnya.

Diketahui keduanya pernah menjalin hubungan asmara ketika terlibat dalam program musik.

Namun hubungan asmara tersebut tak berlangsung lama, keduanya sepakat memutuskan untuk berpisah.

Meski niat Boy hanya mengenang program musik, namun warganet juga menyoroti potret mesranya dengan Sheryl.