Jadwal Live Liga 1 Pekan 7: Persis vs Persib, Persija vs Borneo di Indosiar, Barito Putera vs Dewa?

Berikut jadwal lengkap Liga 1 pekan 7 yang tayang di Indosiar dan live streaming tv online vidio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) pekan ke-7 sepak bola Liga 1 2023/2024 yang akan mulai hari Senin (6/8/2023) ini dan disiarkan langsung di Indosiar serta streaming di TV Online Vidio.

Beberapa pertandingan menarik Liga 1 pekan ini yang akan disiarkan langsung (live) di stasiun tv Indosiar dan Vidio, seperti dari laga Barito Putera vs Dewa United, Persis vs Persib hingga Persija vs Borneo FC.

Pekan tujuh Liga 1 akan sedikit berbeda dengan dimulai laga pada besok, Senin (6/8/2023).

Pekan 7 Liga 1 akan dibuka dengan dua laga menarik.

Sang juara bertahan PSM Makassar akan mencoba mencari kemenangan di kandang Persita Tangerang.

Keduanya sama-sama mendapatkan kekalahan pekan lalu.

Lalu di laga malam, Bali United akan menjalani pertandingan kandang kontra Persik Kediri.

Persik Kediri yang baru saja menumbangkan PSM Makassar memiliki kans untuk mencederai catatan mentereng Bali United.

Serdadu Tridatu baru saja menoreh empat laga beruntun tak terkalahkan.

Bahkan Spaso dkk baru saja memperpanjang tak terkalahkan saat berhadapan dengan Persib Bandung sejak 2016 silam.

Ada pula laga dua tim yang tengah melejit musim ini, Barito Putera vs Dewa United yang berlangsung Rabu (9/8/2023) yang tayang lewat live streaming tv online vidio.

Kedua tim sama-sama di lima besar klasemen. Barito Putera sendiri selalu tuan rumah di laga sebelumnya mampu melumat Arema FC dengan skor telak 0-4.

Sebagai penutup pekan tujuh, Persija Jakarta akan menjamu Borneo FC di Stadion Candrabhaga, Bekasi pada Rabu (9/8/2023).

Main di laga terakhir, Persija Jakarta memiliki kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen dengan syarat Madura United gagal meraih poin di pekan yang sama.