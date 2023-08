Gelandang Murah Rp 386 M Jadi Solusi Pochettino buat Lini Tengah Chelsea, Efek Caicedo dari Brighton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klub Liga Inggris, Chelsea dikabarkan siap memicu klausul rilis £20 juta atau Rp 386 Miliar dari Tyler Adams karena Mauricio Pochettino mengincar bala bantuan lini tengah yang cepat.

Menurut Daily Mail, Chelsea bersedia memicu klausul pemukulan Tyler Adams dan membayar Leeds United £20 juta.

Ada minat yang cukup dari tim Liga Premier lainnya pada kapten USMNT karena Mauricio Pochettino mengincar pemain lini tengah yang cepat dalam beberapa hari mendatang di bursa transfer.

Penggemar Chelsea tampaknya khawatir tentang kedalaman lini tengah klub mereka menjelang pembukaan musim, karena belum banyak pembaruan positif.

The Blues tetap dikaitkan dengan beberapa pemain, namun Moises Caicedo tetap menjadi target prioritas mereka, meski terlihat Chelsea sulit dalam negosiasi.

Meski memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan kesepakatan, Chelsea gagal dengan tiga tawaran dan kini berencana mengajukan tawaran keempat untuk bintang Brighton itu.

The Seagulls terus mempertahankan valuasi mereka yang sangat besar senilai £100 juta atau Rp 1,9 Triliun lebih plus bonus yang sulit dipahami oleh The Blues.

Sementara itu, Mauricio Pochettino ingin memperkuat lini tengahnya yang tampak kurus dan mendatangkan bintang lain untuk menambah kedalaman.

Dikutip Senin, (7/8/2023) Ada desas-desus tentang Chelsea mendinginkan pengejaran mereka terhadap Caicedo, tetapi ada juga yang dikaitkan dengan Leandro Paredes.

Chelsea juga tetap tertarik pada Tyler Adams yang mungkin tampak seperti target empuk dengan klausul penaklukannya.

The Blues sekarang siap membayar apa yang diperlukan untuk merekrut gelandang berusia 24 tahun itu dari Leeds United, yang hanya menelan biaya £20 juta.

Pochettino menginginkan kedalaman ekstra untuk saat ini karena ia harus melanjutkan dengan Enzo Fernandez, Conor Gallagher, dan pemain muda Brasil Andrey Santos sebagai pilihan lini tengahnya.

Oleh karena itu, Chelsea terbuka untuk membayar klausul rilis Adams £ 20 juta, dengan gelandang berusia 24 tahun itu ingin bergabung dengan mereka meski ada pelamar lainnya jadi batu sandungan Pochettino.

Aston Villa juga tetap tertarik pada gelandang tersebut dan bisa memberinya lebih banyak jaminan menit bermain reguler.

Namun, jika Chelsea akhirnya bisa mengontrak Caicedo, Adams mungkin harus bermain secara permanen sebagai cadangan salah satu gelandang tengah mereka.

Dengan Chelsea terbuka untuk memicu klausul penyerangan gelandang berusia 24 tahun itu, kapten USMNT harus membuat pilihan bijak untuk memajukan kariernya.

Chelsea adalah opsi brilian untuk pemain mana pun, tetapi dalam lintasan saat ini, mereka memiliki nama untuk memulai di lini tengah mereka untuk musim tanpa sepak bola Eropa.

