Jadwal Bola Liga 1 Live Indosiar Hari ini, Bhayangkara vs Persebaya, Persis vs Persib

Ilustrasi - Laga Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2023/2024, Kamis (3/8/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) bola Liga 1 2023/2024 hari ini, Selasa (8/8/2023) ini dan disiarkan langsung di Indosiar serta streaming di TV Online Vidio.

Jadwal Liga 1 hari ini menyajikan tiga pertandingan Bhayangkara FC vs Persebaya, Persikabo 1973 vs PSS, dan Persis vs Persib.

Jika melihat papan klasemen, lima dari enam tim yang akan berlaga hari ini merupakan penghuni diluar 10 besar.

Mulai dari Persib (13), Persis (14), PSS (15), Persebaya (16) dan Bhayangkara (16).

Hanya Persikabo 1973 saja yang menempati posisi lebih baik dengan menghuni urutan kesepuluh.

Berkaca dari kondisi tersebut, laga sengit diprediksi akan mewarnai tiga laga yang digelar hari ini.

Tiga poin seakan menjadi harga mati yang bakal diperebutkan semua tim yang bertanding pada hari ini nanti.

Berikut hasil dan jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan 7 dan TV yang Menyiarkan:

Senin, 7 Agustus

Persita Tangerang vs PSM Makassar (0-1)

Bali United vs Persik Kediri (1-1)

Selasa, 8 Agustus 2023

15.00 WIB - Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya, Patriot Chandra Bhaga live Indosiar