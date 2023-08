Akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Billar Tampil di TV, Bareng Ariel NOAH Hingga Agnez Mo Tayang SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Billar kembali tampil di televisi. Malam ini, Kamis (10/8/2023) pasangan Leslar tampil di SCTV.

Orangtua Muhammad Leslar Al Fatih Billar atau Baby L akan mengisi acara Press Conference Malam Puncak HUT SCTV 33Xtra Ordinary.

Bersama sederet artis lainnya antara lain Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Agnez Mo, Mulan Jameela Ariel NOAH, Ahmad Dhani dan masih banyak lagi.

Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui vidio.com, Instagram SCTV dan TikTok SCTV.

Press Conference Malam Puncak 33Xtra Ordinary akan dimulai pada pukul 14.00 WITA.

"Fevers, jangan lewatkan siang ini, pukul 14.00 WIB akan ada Press Conference Malam Puncak 33XtraOrdinary LIVE di Social Media SCTV (Instagram SCTV, TikTok SCTV_) & @vidiodotcom," tulis akun resminya.

Ternyata kehadiran pasangan Leslar itu sangat dinanti.

Terbukti, banyak yang berkomentar adalah fans mereka.

@faradilla_94: Yeayy Alhamdulillah ada papa dan Una Abang L kalau ada mereka pasti nonton

@ikaa7668: Q cari2 foto lesti ternyata afa di pojok'an ada pa2 billar jgSemangat di depan tv

@niah_hadi: Masya Allah ada LESLAR,insya Allah di pastikan NONTON tv lagi,,,,,

@laras5610: Wew ah. Allham.dulliah sepkt les dan lar. Mudah2an d beri kelancaran amiiin

@mawanti.3010: Alhamdulillah ya Allah,,ada Leslar,,semoga acaranya lancar,& sukses sll, SCTV is the best

@annieherbs: Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah ada Leslar sepaket love u sctv