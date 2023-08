Ucapan Hinaan yang Diterima Finalis Miss Universe Indonesia, Saat Finalis Dipanggil Satu Per Satu

YouTube TRANS TV Official

BANJARMASINPOST.CO.ID- Wujud hinaan yang diterima salah finalis Miss Universe Indonesia 2023 akhirnya terungkap.

Finalis tersebut ternyata dihina dan dikata-katai berasal dari keluarga broken home

National Director Miss Universe Indonesia Bali, yakni Sally Giovanny mengaku ada finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang dihina dan dikata-katai.

Finalis Miss Universe Indonesia tersebut merupakan perwakilan dari Bali.

Sally Giovanny mengatakan bahwa sang finalis disebut jelek dan diremehkan tak bisa menang.

Dikutip dari YouTube dr. Richard Lee, MARS, Jumat (11/8/2023), Sally Giovanny menyampaikan perkataan oknum terkait yang menyerang finalis tersebut.

Momen itu terjadi saat para finalis dipanggil satu per satu.

"Dari Bali tiga, yang difoto dua, yang satunya lagi baru curhat setelah grand final."

"Setelah sesi itu, dia dipanggil one by one."

"Terus dia dibilang gini 'Kamu tuh nothing, kamu pikir dengan badan jelek kayak kamu itu kamu bisa menang? Jangan mimpi! Kamu nggak akan menang, kamu tuh udah dibenci'," ungkap Sally Giovanny.

Tak sampai di situ, finalis tersebut dihina dan dikata-katai berasal dari keluarga broken home

"Pokoknya penghinaan dan dia (oknum) bilang 'Oh aku tau, kamu kayak gini karena kamu berasal dari keluarga broken home'," jelasnya.

Hal tersebut membuat Sally Giovanny merasa emosi setelah perihal body checking tanpa busana yang mengorbankan 30 finalis Miss Universe Indonesia.

"Itu kan ngamuknya berarti saya double, saya denger gitu setelah grand final," paparnya.