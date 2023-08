LINK Nonton TV Online Indosiar Arema FC vs RANS di Jadwal Liga 1 2023 Malam Ini Jam 19.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Arema vs RANS di Lanjutan BRI Liga 1 Indonesia, Senin (14/8/2023) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Siaran Langsung Liga 1 antara Arema FC vs RANS Nusantara FC via Live Streaming Indosiar ini mulai pukul 19.00 WIB.

Selain Live Indosiar, link Live Streaming Liga 1 laga Arema FC vs RANS Nusantara di pekan ke 8 bisa diakses via Live Streaming Vidio.com.

Laga Arema FC vs RANS Nusantara dalam Jadwal Liga 1 2023 berlangsung dari Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Head to head Arema FC vs RANS Nusantara FC

8/02/23 RANS vs Arema 1 - 2

24/08/22 Arema vs RANS 4 - 2

Lima laga Terakhir Arema

15/07/23 Persik vs Arema 5 - 2

21/07/23 Arema vs Bali United 1 - 3

30/07/23 Persis vs Arema 1 - 1

5/08/23 Arema vs Barito 0 - 4

9/08/23 PSIS vs Arema 2 - 0

Lima laga Terakhir RANS

15/07/23 RANS vs Persita 0 - 1

23/07/23 Persebaya vs RANS 2 - 2

30/07/23 RANS vs PSS 0 - 0

4/08/23 Borneo vs RANS 1 - 1

9/08/23 RANS vs Madura 3 - 1

Link Live Streaming Arema vs RANS

Catatan: Live Streaming hanya sebagai informasi untuk pembaca