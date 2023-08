Jadwal Liga 1 Live TV Indosiar PSIS vs Persib — Persija vs Arema, Barito Putera vs Persik Streaming

Banner laga PSIS vs Persib Bandung laga lanjutan Liga 1 yang akan tayang di Indosiar, berikut ini adalah jadwal lengkap siaran langsung pekan 9.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal jam siaran langsung bola Liga 1 2023/2024 pekan 3, siaran langsung di Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal siaran langsung Indosiar Liga 1 2023/2024 akan dimulai hari Jumat (18/8/2023) ini dengan sejumlah laga menarik menanti, seperti Persebaya Surabaya vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Persib Bandung, hingga Persija Jakarta vs Arema FC.

Laga pekan 9 Liga 1 akan dibuka pertandingan Persebaya Surabaya vs PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (18/8/2023) pukul 15.00 WIB. Laga ini akan disiarkan di Indosiar.

Menghadapi sang juara bertahan, Persebaya memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Pasalnya, klub berjuluk Bajul Ijo baru saja mengemas kemenangan saat melawan Persita Tangerang di pekan ke-8.

Sementara PSM Makassar harus menelan kekalahan di kandang Bali United dengan skor 3-2.

Selain itu, dengan bermain dihadapan Bonek Mania membuat Persebaya semakin termotivasi meraih kemenangan.

Pada hari Sabtu (19/8/2023), ada laga Persikabo vs Madura United dan Persis vs Bali United yang tayang di Indosiar.

Barito Putera yang musim ini menjadi kekuatan baru, akan menjamu Persik Kediri.

Laga Barito Putera vs Persik Kediri tak tayang di Indosiar, tapi lewat live streaming tv online vidio pada jam 19.00 WIB.

Kemudian pada pekan ke-9 Liga 1 akan tersaji duel Persija Jakarta vs Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Minggu (20/8/2023) pukul 15.00 WIB.

Menghadapi Arema FC, skuad asuhan Thomas Doll itu tentu di atas kertas dijagokan untuk meraih tiga poin.

Selain karena performa Arema yang lagi remuk-remuknya, Persija tentu mengincar kemenangan guna mengobati luka kekalahan pekan ke-8 melawan Madura United.

Tentu, tiga poin adalah hal yang wajib bagi Macan Kemayoran agar mampu berjuang di papan atas klasemen Liga 1.