Jadwal Liga 1 Live TV Indosiar Dewa v Persija, PSS v Persebaya, RANS v Persib, Bali United v Barito

Instagram Barito Putera

Pemain Barito Putera, Renan Alves (depan) merayakan gol yang dicetak lewat yend bebas ke gawang Bali United dalam laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta Minggu (5/2/2023) lalu. Jadwal siaran langsung Indosiar Liga 1 2023/2024 akan dimulai hari Jumat (25/8/2023) ini dengan sejumlah laga menarik menanti, seperti Dewa United vs Persija, PSS vs Persebaya, RANS vs Persib hingga Bali United vs Barito Putera.