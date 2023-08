Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Arsenal vs Fulham Streaming, Newcastle vs Liverpool Siaran SCTV Esok

Ada Hasil ada Chelsea vs Luton, Jadwal siaran langsung (live) bola Liga Inggris TV SCTV mulai malam ini Newcastle United vs Liverpool, MU, Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Chelsea vs Luton Town yang berlangsung pada dini hari jam 02.00 WIB malam berkesudahan 3-0 untuk tuan rumah. Itulah laga pembuka Liga Inggris pekan ketiga.

Jadwal bola Liga Inggris siaran langsung (live) di stasiun TV SCTV dan TV Online Vidio.com berikutnya di akhir pekan ini.

Setelah Hasil Chelsea vs Luton Town ada Arsenal vs Fulham yang akan tayang di Live Streaming TV Online lalu Everton vs Wolves tayang Siaran Langsung Moji TV.

Siaran Langsung SCTV gratis lainnya ada laga bigmatch Newcastle vs Liverpool.

Liga Premier kembali bergulir dengan serangkaian pertandingan lainnya akhir pekan ini saat Fulham berhadapan dengan tim Arsenal asuhan Mikel Arteta yang mengesankan dalam pertandingan penting di Stadion Emirates pada hari Sabtu.

Fulham saat ini berada di peringkat 13 klasemen Liga Inggris dan belum dalam performa terbaiknya musim ini.

Tim tandang menderita kekalahan 3-0 yang merusak di tangan Brentford pekan lalu dan harus bekerja keras untuk bangkit kembali di pertandingan ini.

Arsenal, di sisi lain, berada di posisi ketiga klasemen liga saat ini dan tampil cukup mengesankan tahun ini.

The Gunners mengalahkan Crystal Palace dengan kemenangan penting 1-0 di pertandingan mereka sebelumnya dan akan berusaha meningkatkannya akhir pekan ini.

Arsenal memiliki skuad yang luar biasa dan akan serius untuk membuat Manchester City kembali mendapatkan uang mereka musim ini.

Pemain seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli telah berkembang selama setahun terakhir dan akan berusaha menunjukkan prestasi mereka akhir pekan ini.

Dilansir SportsKeeda, Fulham dapat memberikan pukulan terbaik pada hari mereka tetapi memiliki rekor sejarah yang buruk di Stadion Emirates. Arsenal adalah tim yang lebih baik di atas kertas dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini.

Sementara itu, big match akan mempertemukan Newcastle United vs Liverpool.

Duel antara Newcastle United vs Liverpool akan dilaksanakan di St. James Park, Minggu (27/8/2023) pukul 22.30 WIB.