Luna Maya Akui Bertambah Tua, Maxime Bouttier Panggil Tersayang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Asmara artis Luna Maya dan Maxime Bouttier masih saja jadi sorotan.

Meski belum mengaku, namun Luna Maya dan Maxime Bouttier tak segan pamer kemesraan.

Kini, Luna Maya berulang tahun ke-40 pada 26 Agustus 2023, kemarin.

Momen pertambahan usianya itu baru dibagikan Luna Maya lewat Instagram pribadinya, @lunamaya, Senin (28/8/2023).

Mengenakan dress warna terang dengan kue ulang tahun warna senada, Luna berfoto sambil meniup lilin ulang tahun.

Pada foto berikutnya, Luna terlihat memeluk mesra sang kekasih, Maxime Bouttier.

Potret kebahagiaan bersama kekasih terlihat ditunjukkan oleh pemeran film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur itu.

Melalui keterangan caption, Luna sekalugus mengungkapkan harapannya.

"I'm not getting older, I'm leveling up (bertambah tua, saya naik level)," tulis Luna dikutip Tribunnews, Selasa (29/8/2023).

Selain itu, momen kebahagiaan juga dibagikan Luna lewat akun TikTok pribadinya, @lunamaya.

"Siap buat tahun ini jadi yang paling baik," tulisnya.

Bahkan terbaru, mantan kekasih Ariel NOAH ini membuat video reaksinya melihat transformasi penampilan dari usia 16 tahun hingga kini.

Secara berurutan, Luna melihat perubahan dalam dirinya sejak tahun 1999 hingga kini berusia 40 tahun.

Tampak mata Luna berkaca-kaca saat menyaksikan foto-foto jadulnya itu.