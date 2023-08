Pesilat Putri Kalsel Melaju ke Babak Semifinal di Popnas XVI 2023 Palembang

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALEMBANG - Pesilat Kalimantan Selatan (Kalsel), Risma Maulida, berhak melaju ke babak semi final pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI Sumatra Selatan 2023, di kelas D Putri Junior.

Dia meraih tiket ke partai perempatfinal usai kalahkan pesilat asal Bengkulu Izzatul Azizah di babak delapan besar, Rabu (30/8/2023).

"Alhamdulillah, atlet kita atas nama Risma Maulida melaju ke babak semifinal. Artinya medali udah dalam genggaman," ucap Pelatih Pencak Silat Kalsel, Muhrani, melalui pesan WhatsApp.

Selanjutnya, Risma akan menghadapi pesilat asal Maluku Utara Nurdiana S M Saifudi pada semifinal nanti.

Baca juga: Atlet Popnas XV 2023 Sumsel Alami Flu hingga Radang, Tim Medis Kontingen Kalsel Sarankan Ini

Baca juga: Timnas U23 Indonesia vs China Taipei: Jadwal TV yang Menyiarkan dan Kabar Baik dari Elkan Baggott

"Pertandingannya besok (Kamis), jadi mohon doanya agar Risma kembali menang dan dapat melaju ke babak final," tuturnya.

Tim pencak silat mengirimkan 16 atlet dan 4 orang tim pelatih dan official.

"Selain Risma, kami masih memiliki beberapa nomor yang lolos di babak perdelapan besar, baik perorangan maupun beregu. Kami mohon doanya," tandasnya.

Diketahui, Kalsel mengirimkan 159 atlet dan 50 pelatih official dari 16 cabor, serta 7 orang dari tim medis dan terapis.

Baca juga: Barito Putera Timpang Kala Jamu Persis Solo di Liga 1, Sosok Pengatur Serangan Laskar Antasari Absen

Baca juga: Jadwal Jam Siaran Liga 1 Live Indosiar Persija vs Persib — PSIS vs Bali, Barito vs Persis Streaming

Sebanyak 16 cabor yang diikuti Kalsel :

1. Angkat Besi (9 atlet dan 4 tim pelatih offcial)

2. Atletik (6 atlet dan 3 tim pelatih official)

3. Dayung (14 atlet dan 4 tim pelatih official)

4. Judo (4 atlet dan 2 tim pelatih dan official)

5. Karate (9 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

6. Kempo (9 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

7. Menembak (15 atlet dan 3 tim pelarih dan official)

8. Panahan (12 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

9. Panjat Tebing (10 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

10.Pencak Silat (16 atlet dan 4 tim pelatih dan official)

11.Renang (4 atlet dan 2 tim pelatih official)

12.Sepak Takraw ( 12 atlet dan 3 tim pelatih official)

13.Sepakbola (18 atlet dan 5 tim pelatih official)

14.Taekwondo (8 atlet dan 2 tim pelatih offcial)

15.Tinju (8 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

16.Wushu (5 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)