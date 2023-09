Jadwal Live Streaming MotoGP Catalunya Hari Ini, Race MotoGP 2023 Siaran Trans7, Go Espargaro

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Catalunya 2023 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2023 yang disiarkan langsung via Live Streaming TV Online untuk Race pada Minggu (3/9/2023).

Siaran Langsung Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2023 via Live Streaming MotoGP Catalunya adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2023 via Live Streaming SPOTV, Vision Plus, Fox Sports ataupun website MotoGP.

Balapan atau race siaran langsung dan Link Live Streaming MotoGP 2023 dimulai jam 19.00 WIB dan akan Siaran Langsung Trans 7.

Live Streaming Trans7 lewat website www.trans7.co.id maupun sevenhub.id tidak lagi menyiarkan MotoGP 2023. Trans7 hanya memegang hak siar untuk tayangan di televisi via free to air (FTA), baik lewat antena maupun siaran digital atau tayang gratis di stasiun TV Trans7.

Dilansir Crash.net Aleix Espargaro memastikan kemenangan Sprint Race MotoGP Catalunya yang dominan di depan juara bertahan Francesco Bagnaia dan Maverick Vinales.

Espargaro menebus kesalahan lap terakhirnya musim lalu dengan memenangkan balapan Sprint MotoGP Catalunya setelah dengan gagah menyalip juara bertahan Bagnaia.

Maverick Vinales menahan Brad Binder dari KTM untuk menjadikan Aprilia kedua di podium.

Ini adalah kemenangan pertama Espargaro dan RS-GP dalam balapan Sprint, menyusul kemenangan di grand prix di Termas 2022 dan Silverstone 2023.

Jalannya balapan

Saat formation lap bergulir, hujan mulai turun yang menyebabkan setiap tim menyiapkan sepeda kedua pebalapnya.

Namun dengan hujan yang tidak turun deras, balapan dimulai dalam kondisi kering saat Vinales melakukan start cemerlang.

Pembalap Spanyol itu naik dari posisi keempat ke posisi kedua sementara Bagnaia tetap mempertahankan keunggulannya.

Saat Bagnaia perlahan menjauh saat lap pembuka hampir berakhir, Vinales kemudian diserang oleh rekan setimnya saat Espargaro lewat pengereman di tikungan pertama.

Saat Vinales mulai kehilangan lebih banyak waktu, rekannya dari Spanyol Jorge Martin ikut menyerang pembalap Aprilia itu sebelum hampir menabraknya di tikungan pertama.