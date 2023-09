Perceraian dalam Islam Dipaparkan Ustadz Khalid Basalamah, Berikut Ketentuannya dalam Syariat

Capture kanal youtube Khalid Basalamah Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam.

Meski dibenci Allah, diterangkan Ustadz Khalid Basalamah perpisahan suami istri hukumnya boleh jika sudah tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan pernikahan.

Adapun jenis talak, Ustadz Khalid Basalamah menuturkan apabila sudah sampai pada talak ketiga maka tidak bisa lagi kembali, apabila ingin kembali ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga atau pernikahan, atau terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Para ulama sepakat membolehkan hukum Perceraian dalam Islam, bahkan dalam keadaan tertentu perceraian menjadi wajib dilakukan.

Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan dalam syariat Islam perceraian atau memutuskan kata talak berada di tangan suami.

"Kalau cerai ada di tangan istri karena sedikit kecewa istri bisa dengan mudah mengatakan kata talak atau cerai," terang Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Sebab itu, laki-laki harus menggunakan akalnya dengan baik, tidak boleh sembarangan mengucapkan kalimat cerai dengan istri.

Ada pendapat ulama mengatakan cerai tidak jatuh saat diucapkan dalam keadaan emosi berat, bukan hanya marah-marah biasa, membuat lalai dan sebagaimana maka ini belum jatuh talak.

Allah SWT berfirman dalam Alquran yang menyatakan talak hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229.

Surat Al-Baqarah Ayat 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Aṭ-ṭalāqu marratāni fa imsākum bima'rụfin au tasrīḥum bi`iḥsān, wa lā yaḥillu lakum an ta`khużụ mimmā ātaitumụhunna syai`an illā ay yakhāfā allā yuqīmā ḥudụdallāh, fa in khiftum allā yuqīmā ḥudụdallāhi fa lā junāḥa 'alaihimā fīmaftadat bih, tilka ḥudụdullāhi fa lā ta'tadụhā, wa may yata'adda ḥudụdallāhi fa ulā`ika humuẓ-ẓālimụn

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

