Jadwal Bola Liga 1 Live Indosiar Mulai Jumat: PSM vs Barito, Persib vs Persikabo Persik vs Persija

Instagram Liga 1

Banner pertandingan sepak bola Persib Bandung vs Persikabo yang tayang lewat siaran langsung dan Live Streaming Indosiar pekan ini. Jadwal siaran langsung Liga 1 di Indosiar pekan ini akan menyuguhkan sejumlah laga menarik, seperti PSM vs Barito Putera, Persib vs Persikabo, Madura United vs Persebaya hingga Persik vs Persija, berikut lengkapnya.