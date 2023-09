Jadwal Siaran Liga Inggris Live SCTV Everton v Arsenal, MU v Brighton— Wolves v Liverpool Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal bola Liga Inggris 2023/2024 yang akan disiarkan langsung di stasiun TV SCTV dan tv Online Vidio, dimana ada Wolves vs Liverpool, Manchester United vs Brighton hingga Everton vs Arsenal yang memanaskan pekan 5 nanti.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris di tv lokal SCTV dan streaming vidio baru akan dimulai Sabtu (16/9/2023).

SCTV seperti biasa akan menyiarkan sejumlah pertandingan Liga Inggris, ada Newcastle vs Brentford dan Everton vs Arsenal.

Pada pekan 5 nanti, salah satu laga yang paling disorot bisa jadi adalah laga Man United vs Brighton.

Man United, seperti diketahui tengah terpuruk apalagi di pekan sebelumnya kalah dramatis dari Arsenal.

Man United pun kini terpuruk di posisi 11 Klasemen Liga Inggris dengan baru mengoleksi enam poin.

Belum lagi ditambah masalah internal yang menrpa pemain-pemain Man United, seperti konflik Jadon Sancho dengan sang pelatih Erik Ten Hag.

Belum lagi masalah hukum yang menerpa bintang Man United asal Brasil, Antony.

Sementara Brighton, masih konsisten seperti musim lalu dengan bersaing di papan tengah.

Mitoma dkk kini berada di peringkat enam dengan koleksi sembilan poin.

* Liverpool Tanpa Van Dijk

Semua penggemar Liverpool mengatakan hal yang sama setelah Virgil van Dijk melihat skorsingnya diperpanjang menyusul kartu merahnya melawan Newcastle United.

Virgil Van Dijk telah diskors untuk satu pertandingan tambahan dan denda 100.000 pound setelah mengakui bahwa dia bertindak tidak pantas setelah menerima kartu merah dalam kemenangan 2-1 Liverpool di Newcastle.

Kapten The Reds itu dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-28 karena melanggar striker Magpies Alexander Isak di tepi kotak penalti tetapi tampaknya memprotes wasit John Brooks sebelum meninggalkan lapangan.