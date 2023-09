Pertemuan Raffi Ahmad dan Shin Tae-yong Cuatkan Asa Latih RANS Nusantara FC Usai Timnas Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - RANS Nusantara FC sedang membanggakan Raffi Ahmad. Tim asuhan Eduardo Almeida baru mengalahkan Bali United di Liga 1 2023/2024.

Di tengah kegemilangan RANS Nusantara FC, terekam pertemuan antara Raffi Ahmad dengan Shin Tae-yong yang kini menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Pertemuan itu terekam dalam video di akun fans RANS Nusantara FC, @ransfcnews.id, belum lama ini.

Kala itu, Raffi mendekati Shin Tae-yong yang sedang makan.

Raffi lantas merangkul sang pelatih asal Korea Selatan itu.

"Shin Tae-yong, super coach thank you so much for take care our national team ok," ujar Raffi Ahmad.

Baca juga: Rekap Hasil Bola Liga 1: Barito Putera Tergusur oleh Klub Raffi Ahmad, RANS yang Tekuk Bali United

Sapaan Raffi itu disambut STY dengan semringah.

"Aku cinta Indonesia," kata STY.

Pernyataan itu dibalas tawa Raffi pada STY.

"Aku cinta Shin Tae Yong, all the best," katanya.

Kemudian, STY kemudian mengaku sangat suka Raffi Ahmad.

"Raffi I like you," ujarnya.

Tak ada pembicaraan serius antara keduanya. Namun, sejumlah fans berharap STY nanti bisa melatih RANS Nusantara FC.

@mungkas_pamungkas38: Semoga STY ke RANS FC