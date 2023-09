Potret Penampilan Najwa Shihab Dulu dan Kini, Gaya Rambut Kribo Buat Warganet Salah Fokus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab genap berusia 46 tahun pada 16 September 2023.

Memperingati hari ulang tahunnya, Najwa punya cara tersendiri yang menggelitik warganet.

Unggahannya di media sosial pada hari ulang tahun menjadi sorotan masyarakat.

Wanita yang akrab disapa Nana itu mengunggah foto jadul dirinya.

Baca juga: Intip Gaya Amanda Manopo Jadi Gadis Desa, Beda Jauh dari Karakter Andin di Ikatan Cinta

Dilansir Sabtu (16/9/2023), dalam unggahan instagram Nana nampak foto masa lalunya dengan kesan retro begitu kuat memancar.

Ditambah lagi, saat itu Najwa Shihab memiliki gaya rambut kribo sebahu.

Najwa Shihab juga melengkapi penampilannya dengan kacamata bulat besar.

Serta baju blouse motif bunga yang identik pada zamannya.

Sontak saja, penampilan wanita berusia 46 tahun itu begitu kontras dengan foto di sebelah kanannya yang mencerminkan dirinya sekarang.

Yakni dengan potongan rambut pendek namun lurus dan ditata begitu rapi ala pembawa berita.

Setelahnya, tak lupa Najwa Shihab juga menuliskan caption dalam postingan yang diunggahnya itu.

"16 September. Now and then.

Thank you for all the birthday wishes, teman2. Makasih banyak semua doa2 baiknya!," tulis Najwa Shihab.

Baca juga: Ari Wibowo Kantongi Hak Asuh Dua Putranya, Duda Inge Anugrah : Sesuai Keinginan Anak-anak

Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen.