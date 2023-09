Tak Live SCTV! Link dan Cara Live Streaming Bola Man United vs Brighton, Waspadai Anak Asuh De Zerbi

Berikut ini adalah link dan cara nonton Live Streaming Bola Man United vs Brighton hari ini, Sabtu (16/9/2023), laga Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan ini tak masuk agenda siaran langsung gratis di SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah link dan cara nonton Live Streaming Bola Man United vs Brighton hari ini, Sabtu (16/9/2023), laga Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan ini tak masuk agenda siaran langsung gratis di SCTV.

Tidak tayang gratis di SCTV, Live Streaming Man United vs Brighton hari ini bisa ditonton mulai jam 21.00 WIB lewat TV Online Vidio.

Link Live Streaming TV Online untuk menonton laga Man United vs Brighton bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Dalam laga Manchester United vs Brighton and Hove Albion nanti, Setan Merah harus siap-siap mimpi buruk dipatuk Burung Camar di markas mereka sendiri, Stadion Old Trafford.

Pertandingan kali ini tentu sangat penting bagi Manchester United mengingat mereka baru saja kalah dari Arsenal.

Setan Merah sempat menderita kekalahan 1-3 dari Arsenal saat berlaga di matchweek 4.

Selain itu, Manchester United saat ini hanya berada di posisi ke-11 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Tim asuhan Erik ten Hag hanya mengoleksi enam poin dari empat pertandingan yang sudah mereka lakoni sepanjang musim ini.

Sementara itu, Brighton tengah dalam performa terbaik mereka.

Saat ini, Si Burung Camar bercokol di posisi keenam klasemen sementara dengan raihan sembilan poin dari empat laga.

Brighton baru mengalami satu kekalahan dan sudah mampu meraih tiga kemenangan.

Tidak hanya itu, anak-anak asuh Roberto De Zerbi terhitung sangat tajam soal urusan mencetak gol.

Mereka telah mencetak 12 gol hanya dalam empat pertandingan atau yang paling banyak di Liga Inggris musim ini.

Artinya, Brighton memiliki rata-rata gol per pertandingan paling tinggi dibandingkan klub Liga Inggris yang lain.