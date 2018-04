Wasit Terbaik Mustofa Umarella Pimpin Laga Barito Putera vs PSM Makassar Sore Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wasit Mustofa Umarella akan memimpin laga Barito Putera vs PSM vs, yang merupakan rangkaian terakhir pertandingan pekan 4 Gojek Liga 1 2018, Senin (16/4/2018) sore ini di Stadion 17 Mei Banjarmasin yang disiarkan langsung oleh TV One.

Bukan sembarangan, wasit Mustofa Umarella merupakan wasit terbaik Liga 1 2017 lalu.

Mustofa Umarella akan dibantu dua asistennya Mochammad Fadil dan Chairul Barriyah, seperti dilansir BANJARMASINPOST.CO.ID dari Instagram resmi Barito Putera.

Mustofa Umarella dinobatkan sebagai wasit terbaik Liga 1 musim 2017 pada malam penghargaan Liga 1 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Mustofa menjadi yang terbaik dari nomine lainnya antara lain Thoriq Al Katiri, Nusur Fadillah, hingga Yeni Krisdianto.

"Terima kasih untuk para senior, orang tua, dan istri yang sudah memberikan masukan agar saya menjadi lebih baik," ucap Mustafa usai dinobatkan jadi wasir terbaik saat itu.

"Semoga apresiasi ini membuat kami sebagai wasit untuk terus lebih baik pada musim-musim selanjutnya," kata wasit asal Jakarta itu.