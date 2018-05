Wah Ayu Ting Ting Gandeng Vidi Aldiano Demi Dimsum Martabak? Loh Pacar Boy William Sampai Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting kembali bikin heboh dengan unggahan di akun instagram bersama Vidi Aldiano.

Ayu Ting Ting menuliskan, 'penyanyi dan bernyanyi'.

Foto Ayu Ting Ting dan Vidi Aldiano diduga jadi kejutan untuk filmnya Dimsum Martabak.

Diduga soundtrack dari film ini, Ayu Ting Ting menggandeng Vidi Aldiano.

Tampak Ayu yang mengenakan gaun berwarna pink tersenyum.

Ekspresi Vidi pun menunjukkan hal yang sama.

Pada unggahannnya ini, Vidi menuliskan caption film Ayu Ting Ting dan Boy William.

"Saat gue sedang sering #TakSejalan dengan yang lain, Dimsum - Martabak nya si Ibu @ayutingting92 inshaAllah akan sejalan dihari lebaran nanti! Its always a pleasure meeting you!"

Sempat heboh, foto ini ternyata turut dikomentari oleh kekasih Boy William, Karen Vendela Hosea.

"Lo berasa jadi starwars character ya??" tulis Karena pada kolom komentar.

Tak selang berapa lama, Vidi pun membalas komentar Karen.

"Merayakan kemarin. May the fourth be with you," tulis Vidi.

vio_vvie, "Waahh ada kejutan baru ni

dari Queenn... Sukses selalu ya

queen".

majuterus474756, "dari taiwan hadir buat

te @ayutingting92".

umersusialbachchan, "Cantikkkk

banget..sukses selalu kak ayu".

