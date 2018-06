Jadwal Pertandingan Persahabatan Jelang Piala Dunia 2018 Sabtu (2/6) Prancis vs Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia tinggal menghitung hari, tepatnya akan dimulai Kamis (14/6/2018) nanti, tapi sejumlah tim-tim peserta terus melakukan pemanasan dengan melakukan pertandingan persahabatan.

Tim-tim seperti Brazil, Spanyol, Portugal, Prancis dan lainnya akan memainkannya sejumlah laga persahabatan pekan ini.

Sabtu (2/6/2018) dinuhari waktu Indonesia sejumlah pertandingan persahabatan melibatkan tim-tim besar.

Ada laga big match Prancis vs Italia. Laga yang cukup penting buat Prancis mematangkan kekuatan mereka.

Sang lawan Italia meski tak lolos ke Piala Dunia 2018, tetaplah tim besar yang tak bisa dipandang remeh.

Dengan pelatih baru Roberto Mancini, Italia diprediksi bakal jadi lawan tangguh buat Prancis.

Kemudian ada laga Inggris vs Nigeria, yang sama-sama peserta Piala Dunia 2018.

Uji kekuatan yang layak buat Harry Kane cs sebelum berangkat ke Rusia.

Berikut Jadwal laga Persahabatan menjelang Piala Dunia 2018 (dalam WIB) :

Sabtu, 2 Juni 2018

02:00 Prancis vs Italia

03:00 Tunisia vs Turki

23:00 Austria vs Jerman

23:15 Inggris vs Nigeria

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)