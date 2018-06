Live OChannel! Link Live Streaming Borneo FC vs PSMS Medan via Streaming OChannel - Vidio.com

Laga Arema FC Vs PSIS Semarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live OChannel dan Link Live Streaming Borneo FC vs PSMS Medan via Streaming via OChannel, Vidio.com

Laga Borneo FC vs PSMS Medan dalam lanjutan pekan 12 Liga 1 2018 yang disiarkan langsung OChannel (live OChannel) Vidio.com, hari ini, Jumat (1/6/2018) malam.

Borneo FC optimis dapat merengkuh poin penuh kala menghadapi PSMS Medan di Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Borneo FC, Dejan Antonic mengaku instruksikan anak asuhnya untuk tampil fokus semenjak ditiup peluit babak pertama.

"Dari menit awal kita harus fokus pada pertandingan besok ini sudah saya minta kepada para pemain," katanya, Kamis (31/5/2018) dilansir Bpost Online dari Tribun Medan.

Hal ini diminta agar dari menit awal, Pesut Etam mampu untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu.

Antonic mengaku ingin menciptakan wining gol di menit 90 seperti yang dilakukan rekan tim asal Kalimantan lainnya terhadap PSMS yaitu Mitra Kukar.

"Saya berdoa bisa melakukan wining gol di menit 90 tapi saya lebih setuju bila kita dapat menciptakan gol lebih cepat dari lawan semenjak babak pertama. Karena ini akan menguntungkan ketimbang melakukan hal tersebut," pungkasnya.

Live Streaming O Channel Borneo FC vs PSMS Medan via vidio.com bisa diakses lewat tautan berikut mulai pukul 18.30 WIB.

Live Streaming O Channel Borneo FC vs PSMS Medan

