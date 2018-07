Head to Head & Prediksi Skor Swedia vs Swiss 16 Besar Piala Dunia 2018 Live TransTV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Swedia vs Swiss dalam jadwal siaran langsung (live) Trans TV diprediksi berlangsung seru.

Laga Swedia vs Swiss merupakan laga 16 besar Piala Dunia 2018, Selasa (3/7/2018) malam.

Live streaming Swedia vs Swiss Piala Dunia 2018 malam ini tidak ditayangkan situs Trans TV dan Trans 7.

Namun, link live streaming Swedia vs Swiss juga dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Babak 16 besar Piala Dunia 2018 sudah memasuki hari terakhir pada Selasa (3/7/2018).

Baca: Prediksi Swedia vs Swiss, Reza Unggulkan Swedia 1-0 Kemenangan Tipis

Pertandingan pertama yang akan digelar pada hari terakhir ini adalah laga antara Swedia melawan Swiss di Stadion Saint-Petersburg.

Ini merupakan kali pertamanya kedua tim bertemu pada sebuah turnamen besar. Terakhir kali Swedia dan Swiss bertemu pada pertandingan persahabatan dengan skor akhir 1-1.

Baca: Head to Head & Prediksi Skor Kolombia vs Inggris 16 Besar Piala Dunia 2018 Live TransTV, Kane Main

Swedia sebagai pemuncak klasemen Grup F pada pertandingan terakhir fase grup menang meyakinkan dengan skor 3-0 atas Meksiko.

Sementara itu, Swiss harus bermain imbang 2-2 pada laga terakhir Grup E ketika melawan Kosta Rika. Hasil seri ini membuat Swiss dipastikan akan bangkit dan bermain habis-habisan.

Baca: Prediksi Kolombia Vs Inggris, Pelatih Tim Bola Tambangan FC ini Pegang Inggris Menang

Head to Head Swedia vs Swiss lima pertandingan terakhir :

11 Aug 1993 Swedia vs Swiss 1-2 International Friendly

12 Oct 1994 Swiss vs Swedia 4-2 UEFA European Championship

06 Sep 1995 Swedia vs Swiss 0-0 UEFA European Championship

25 Apr 2001 Swiss vs Swedia 0-2 International Friendly

27 Mar 2002 Swedia vs Swiss 1-1 International Friendly

Berikut prediksi susunan pemain Swedia vs Swiss:

Swedia (4-4-2): Olsen; Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Lustig; Forsberg, Ekdal, Svensson, Claesson; Toivonen, Berg.

Swiss (4-2-3-1): Sommer; Rodriguez, Akanji, Djourou, Lang; Xhaka, Behrami; Embolo, Dzemaili, Shaqiri; Gavranovic.

Prediksi skor Swedia vs Swiss : 1-0

Swedia yang sudah menunjukkan tajinya dengan menjadi juara grup diprediksi mampu mengatasi perlawanan Swiss. Namun laga ini diprediksi sengit karena Swiss dan Swedia bakal kehilangan beberapa pemain kuncinya. Pelatih Swiss Vladimir Petkovic kehilangan duo bek tangguhnya Fabian Schaer dan kapten Stephan Lichtsteiner. Tak kalah limbung, Swedia yang dilatih Janne Andersson kehilangan gelandang Sebastian Larsson absen dalam pertandingan ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)