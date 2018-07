Live Trans TV & Trans7 Laga Inggris vs Belgia Piala Dunia 2018 Berburu Juara 3, Asiknya Nonton di Hp

BANJARMASINPOST.CO.ID, ST PETERSBURG - Laga Inggris vs Belgia di laga Final Piala Dunia 2018 yang disiarkan langsung (live) Trans TV dan Trans7. Seperti biasa live streaming Inggris vs Belgia Piala Dunia 2018 malam ini tidak ditayangkan situs Trans TV dan Trans 7.

Laga Inggris vs Belgia sendiri merupakan laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2018 dihelat di St Petersburg Stadium, Sabtu (14/7/2018) jam 10 malam Wita atau jam 21 WIB.

Kalau dalam perjalanan atau ditempat terbuka lebih asik nonton di handphone (hp) kamu melalui link live streaming Inggris vs Belgia juga dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Perebutan juara ketiga Piala Dunia 2018 timnas Belgia melawan timnas Inggris bakal dihelat di St Petersburg Stadium, Sabtu (14/7/2018) pukul 21.00 WIB.

Baik Belgia ataupun Inggris sama-sama pernah merasakan pil pahit dalam perebutan posisi ketiga Piala Dunia.

Belgia pada Piala Dunia 1986 gagal meraih kemenangan pada perebutan juara ketiga melawan Perancis.

Pertandingan itu berakhir hingga waktu tambahan dan skor akhirnya adalah 4-2 untuk keunggulan Perancis.

Empat tahun berselang, Inggris pun gagal meraih kemenangan pada perebutan juara ketiga. Pada Piala Dunia 1990 melawan Italia, Inggris kalah dengan skor akhir 1-2.

Selain itu, laga ini menjadi pertemuan untuk kedua kalinya antara Belgia dan Inggris. Pasalnya, pada fase grup, kedua tim sudah bertemu dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Belgia.

Head to head Inggris vs Belgia (5 pertandingan terakhir) :

27 Jun 1990 Inggris vs Belgia 1-0 FIFA World Cup

29 Mei 1998 Belgia vs Inggris 0-0 King Hassan II Cup

10 Okt 1999 Inggris vs Belgia 2-1 International Friendly

02 Jun 2012 Inggris vs Belgia 1-0 International Friendly

28 Jun 2018 Inggris vs Belgia 0-1 FIFA World Cup