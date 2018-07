Jelang Manchester United vs Club America, Ini Pemain Muda Berbakat yang Ikut Diboyong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jose Mourinho membawa sejumlah pemain dari Akademi Manchester United dalam Tur 2018 di Amerika.

Seperti diketahui, Manchester United akan menggelar laga pramusim di Amerika. Hari pertama, Manchester United vs Club America yang akan tersaji, Jumat (20/7/2018) pagi WIB.

Mengutip situs manutd.com, para pemain muda yang lebih berpengalaman dalam pelatihan ini akan dicoba kemampuannya.

Berikut pemain muda potensial itu :

JOSHUA BOHUI

Dia telah melakukan dengan sangat baik, masuk ke Cadangan, membajak galur sendirian di depan, menggunakan kecepatannya, dan dia mungkin yang paling mengesankan di Liga Pemuda UEFA.

Dia mencetak beberapa gol melawan Benfica, dan yang di menit terakhir adalah upaya solo yang luar biasa.

TAHITH CHONG

Chongy, seperti yang dikenalnya, adalah bakat yang sangat bagus. Dia adalah pemain luar biasa dengan kecepatan tinggi dan dia dribbler yang bagus.

Dia membuat langkah ke Cadangan benar-benar baik musim lalu dan memenangkan Pemain Pemuda-Pemain Terbaik Jimmy Murphy of the Year, yang sepenuhnya layak dan pantas, meskipun sebagian besar karyanya adalah dengan U-23 dan bukan Under- 18 detik.

Dia adalah seseorang yang semua orang menantikan untuk melihat tur ketika pertandingan dimulai.