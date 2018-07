Mantan Suami Denada Kerap Terisak di Hadapannya, Ini Kondisi Terkini Putri Denada

BANJARMASINPOT.CO.ID - Putri kecil Denada yang divonis mengidap leukimia atau kanker darah, membuat Denada dan mantan suaminya saling memberikan semangat.

Meski telah berpisah, Denada sadar bahwa sebagai orangtua mereka harus kuat dan tegar untuk anak mereka.

Ia dan mantan suaminya, Jerry Aurum tak boleh menunjukkan kesedihan di hadapan Shakira.

Keduanya pun berjanji akan bersama kuat menghadapi cobaan ini.

"Saat ini yang Shakira butuhkan adalah kami berdua, Jerry dan aku. Kami berdua sudah sepakat bahwa we're in this together," ujar Denada.

Denada mengakui jika Jerry kerap terisak di hadapan mantan istrinya itu ketika putri mereka, Shakira Aurum (5) dirawat di rumah sakit.

Ia menjalani kemoterapi di sebuah rumah sakit di Singapura sejak hampir dua bulan lalu.

"Kemarin, waktu dia ke sini (Singapura) dia ngeliat aku gitu terus dia samperin dia tanya 'how are you, are you okay?' Aku bilang 'we both have to be okay'. Terus dia nangis," ucap Denada dalam tayangan Rumpi No Secret di saluran YouTube TransTV Official seperti dikutip Kompas.com, Rabu (18/7/2018).

Pujian kemudian dilontarkan Jerry untuk Denada karena sudah menjadi ibu yang baik dengan setia mendampingi anak mereka selama pengobatan. Jerry juga mengungkapkan kesedihannya.

"Dia lihat aku, dia bilang 'you're doing a great job. Aku sedih banget lihat kamu, but you're doing a great job. Aku salut banget sama kamu'. Itu hal yang lagi-lagi jadi kekuatan buat aku. Knowing that I'm doing good," kata Denada.

