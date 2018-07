Jadwal & Prediksi Susunan Pemain Persela Lamongan vs Madura United Live TV One Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persela Lamongan vs Madura United yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) TV One diprediksi berlangsung seru. Laga Persela vs Madura United merupakan pertandingan lanjutan Liga 1 2018 pekan 17 pada Senin (23/7/2018) sore.

Live streaming Persela vs Madura United Liga 1 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVone atau vidio.com.

Pertandingan Persela vs Madura United di Stadion Surajaya Lamongan dijadwalkan disiarkan langsung TV One dan Live Streaming Vidio.com mulai pukul 15.30 WIB.

Pelatih Madura United FC, Gomes de Oliviera optimis timnya bisa meraih poin maksimal. Namun Gomes mengakui, membawa poin dari Lamongan bukan perkara mudah. Meskipun memang di laga nanti Madura tidak tampil dengan kekuatan penuh. Tiga pemain Laskar Sape Kerrab harus absen, yaitu Fachrudin, Munhar, dan Nuriddin Davronov.

Fahrudin dan Munhar masih dalam penyembuhan dari cedera. Sementara Nuriddin terkena akumulasi kartu kuning.

Tetapi pelatih asal Brasil itu tetap optimis timnya bisa meraih poin maksimal, apalagi absennya beberapa pemain itu sudah diisi oleh pemain lain dan mereka bisa membutikan itu di tiga pertandingan terakhir Madura United FC.

“Pemain yang tidak bisa tampil bisa digantikan dengan yang lain, mereka bisa membuktikan di tiga laga, dan mereka bermain dengan baik, jadi tidak ada masalah. Kami siap untuk melawan Persela besok,” pungkasnya yang dikutip dari Surya.co.id.

Hal sama juga diungkapkan oleh pemain andalan Madura United FC, Guntur Ariyadi.

Dirinya juga mengaku siap mengamankan pertahanan Madura dari kebobolan, apalagi di tiga laga terakhir Madura tidak pernah kebobolan.

“Dari pemain, kami siap untuk menghadapi laga besok melawan Persela. Memang melawan Persela selain meraih kemenangan kita juga menjaga agar tidak kebobolan dan kami sudah melatih itu di sesi latihan kemaren,” pungkas mantan pemain Barito Putera tersebut.

