Jadwal Pekan 20 Liga 1 2018 - Mitra Kukar vs Persib, Persija vs PSMS, Barito Putera vs Persebaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 20 menyajikan pertandingan-pertandingan yang menarik di antaranya Mitra Kukar vs Persib Bandung, Persija Jakarta vs PSMS Medan hingga Barito Putera vs Persebaya.

Pertandingan-pertandingan itu akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel hingga Vidio.com.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) secara resmi mengubah jadwal kick-off pertandingan pekan ke-20 antara Mitra Kukar vs Persib Bandung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kertanegara.

Laga tersebut, semula dijadwalkan digelar pada Jumat (10/8/2018) pukul 18.30 WIB.

Dikutip dari situs resmi Persib Bandung, atas berbagai pertimbangan, pertandingan dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB di hari yang sama.

Keputusan itu tertuang dalam pemberitahuan resmi PT LIB yang tercantum dalam Circular #13 pada 6 Agustus 2018.

Untuk itu, bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion Aji Imbut, harap dapat menyesuaikan dan menghitung waktu.

Jadwal Liga 1 Pekan 20

Jumat, 10 Agustus 2018

Perseru vs Bali United | 13:30 WIB

Persela vs PSM Makassar | 15:30 WIB

Mitra Kukar vs Persib Bandung | 15:30 WIB

Sabtu, 11 Agustus 2018

Sriwijaya FC vs Madura United | 15:30 WIB

Arema FC vs Borneo FC | 18:30 WIB

PS Tira vs Persipura | 18:30 WIB

Minggu, 12 Agustu 2018

Persija vs PSMS Medan | 15:30 WIB

Barito Putera vs Persebaya | 15:30 WIB

Senin, 13 Agustus 2018

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC | 18:30 WIB

Catatan: Jadwal Liga 1 2018 sewaktu-waktu bisa berubah