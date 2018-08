Saat Ramai Dituding Overdosis, Al Ghazali Posting Kalimat: Only God Can Judge Me

BANJARMASINPOST.CO.ID - Al Ghazali, anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty meniti karir sebagai disc jockey (DJ) sedang ramai dituding ovedosis.

Beberapa waktu lalu, ramai di media sosial soal terkait Al Ghazali. Pacar Alyssa Daguise ini dikabarkan overdosis sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Kabar itu mengejutkan banyak orang, karena dunia DJ memang dekat dengan pengaruh obat-obatan.

Namun, Dian selaku manajer RCM membantah kabar tersebut.

Menurutnya, Al Ghazali kelelahan dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Dian memastikan Al Ghazali sudah menjalani tes urine dan tidak ada pengaruh obat-obatan terlarang.

Ternyata, kabar itu berpengaruh pada Al Ghazali.

Entah ada hubungannya atau tidak, dia membuat postingan di Instagramnya.

Dia mengunggah foto seorang pria tengah memegang kepala dan di atasnya ada tulisan 'Only God Can Just Me."

Lalu Al Ghazali menulis Only God. Ngerti ngga sampe sini? Apa perlu translante?