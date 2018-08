Richard Muljadi Sempat Cicipi Masakan Neneknya dan Posting 21 Jam Sebelum Tertangkap Isap Kokain

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Polisi menangkap basah Richard Muljadi cucu konglomerat Kartini Muljadi saat mengisap kokain di sebuah toilet restoran di kawasan SCBD Jakarta, Rabu (22/8/2018) dini hari.

Dilansir dari Warta Kota, sebelum tertangkap basah oleh Kombes Herry Heryawan saat mengisap kokain, Richard Muljadi masih sempat mencicipi masakah neneknya, Kartini Muljadi.

Richard Muljadi memposting foto itu di akun instagramnya @richardmuljadi dengan keterangan foto 'Nothing taste better than your Grandma’s home cooking'.

Dalam foto Richard Muljadi memakai baju batik, dan ada sederet makanan di depannya, sementara sang nenek,Kartini Muljadi, duduk disampingnya mengenakan daster batik.

Di meja makan kelihatan ada sejumlah masakan, salah satunya adalah perkedel kentang, dan masakan berkuah.

Foto itu diposting Richard Muljadi sekitar 21 jam lalu, berdasarkan keterangan waktu di akun instagramnya.

Baca: Richard Muljadi Tertangkap Isap Kokain, Ini Bisnis yang Digeluti Hingga Dikenal Sebagai Konglomerat

Baca: Tangkap Basah Richard Muljadi Isap Kokain di Toilet, Kombes Herry Heryawan Dapat Pujian Hotman Paris

Baca: Cucu Konglomerat, Richard Muljadi Tepergok Isap Kokain di Toilet Restoran oleh Perwira Polisi

Ditangkan Perwira Polri Berprestasi

Richard Muljadi diketahui tertangkap basah sedang menghisap kokainn oleh perwira polisi pengungkap sabu 1 ton.

Richard Muljadi ditangkap di sebuah restoran di SCBB, Rabu (22/8/2018) dini hari sekitar pukul 01.00.

Perwira polisi yang meringkusnya adalah Kombes Herry Heryawan yang sudah malang melintang menangani kasus kriminal dan Narkoba besar.