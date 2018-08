Jadwal Uji Coba Bhayangkara FC vs Persija Jakarta Jelang Liga 1 2018, Laga Tanpa Penonton

Jadwal Laga Ujicoba Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal laga uji coba Bhayangkara FC vs Persija Jakarta akan dimulai di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/8/2018).

Pertandingan Bhayangkara FC vs Persija Jakarta dalam laga uji coba jelang Liga 1 2018. Hingga berita ini diturunkan, laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta tidak disiarkan langsung (Live) di TV Nasional waktunya pun belum resmi diumumkan, diprediksi laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta dihelat pada sore hari.

Selama perhelatan pesta olahraga Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta-Palembang kompetisi sempat libur.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Voli Pantai Sumbang Dua Medali Indonesia ke 4

Selama hampir dua pekan lebih beberapa tim terpaksa meliburkan para pemainya dan ada juga yang tetap melakukan pemanasan.

Supaya atmosfer pertandingan tetap terjaga, beberapa tim melakukan laga uji coba agar lebih siap untuk kembali berkompetisi. Termasuk salah satunya klub asal ibukota, Persija Jakarta, yang akan melakukan uji coba melawan Bhayangkara FC.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Voli Pantai Sumbang Dua Medali Indonesia ke 4

Pelatih kepala Persija, Stefano Cugurra atau akrab dipanggil Teco mengaku dengan uji coba pemain dapat kembali merasakan suasana pertandingan.

Sebab, melalui kegiatan uji coba Persija diharapkan bisa kembali beradapatasi.

"Uji coba dinilai bagus untuk memiliki feeling kembali dalam pertandingan, ditambah lagi uji coba bagus dari latihan," ujar Teco yang dikutip dari laman SuperBall melalui Bolasport.com.

Namun, pada laga uji coba yang akan digelar besok di kandang Bhayangkara FC, suporter setia Persija, The Jakmania, dipastikan tidak bisa hadir. Kepastian itu berasal dari informasi akun twitter klub Persija Jakarta pada Selasa (28/8/2018).

Laga uji tanding itu digelar dalam rangka persiapan sebelum memulai kembali perjuangannya di Liga 1 2018. Jika sesuai jadwal, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Tanah Air itu akan digulirkan kembali pada 11 September 2018.

Ada pun Persija Jakarta baru akan bertanding pada 12 September 2018. Bertandang ke markas Borneo FC, Macan Kemayoran akan melakoni partai perdana setelah kompetisi diliburkan karena perhelatan Asian Games 2018.

Jadwal Laga Ujicoba Bhayangkara FC vs Persija Jakarta jelang Liga 1 :

Rabu, 29 Agustus 2018 tidak live di TV dan tanpa penonton.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)