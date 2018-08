Kehabisan Tiket? Panitia Gelar Nonton Bareng Penutupan Asian Games di Luar SUBGK dengan Tarif Segini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - SEBANYAK 40 ribu tiket penutupan Asian Games 2018 yang akan berlangsung pada Minggu (2/9) sudah habis terjual.

“Tiket sudah ludes kurang dari setengah jam saat dijajakan via online. Semua sold out,” jelas Erick Thohir, ketua panitia penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC), di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/8).

Tapi, tunggu dulu, ujarnya, “status terjual habis bukan berarti pemilik tiket itu akan hadir seluruhnya. INASGOC, masih akan melakukan verifikasi pembayaran dari penjualan tiket secara online itu.”

Menurut dia, proses penjualan tiket yang dilakukan secara online itu supaya tidak terjadi lagi penumpukan penonton yang ingin membeli tiket di loket.

"Biasanya kalau sold out memang sold out. Kalau full booked sedang diverifikasi pembayaran. Saya belum tahu detailnya. Cuma kemarin yang saya dapat sudah sold out," tuturnya.

Disebutkan dia, penonton penutupan Asian Games 2018 yang tidak mendapatkan tiket pagelaran penutupan tidak perlu gigit jari.

Mereka tetap bisa datang ke lokasi karena panitia akan menyelenggarakan nonton bersama di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dengan lima layar lebar.

Meski begitu, itu tidak gratis. Kata Erick, pihaknya mematok tarif Rp10 ribu untuk setiap masyarakat yang ingin menyaksikan penutupan Asian Games dari luar arena.

"Sesuai rapat dengan Kapolri dan Panglima TNI, kita tetap buka festival supaya bisa nobar di luar GBK. Ada lima screen untuk masyarakat yang tidak bisa masuk, nanti dibatasi (harga) Rp10 ribu, kalau di Palembang gratis," ucapnya.

Saat upacara penutupan akan dilakukan serah terima tuan rumah Asian Games berikutnya dari Indonesia ke Kota Huangzhou, China yang akan dilaksanakan pada 2022.

Acara penutupan juga akan ditampilkan artis-artis dari Asia.

"Nah, pasti sangat beda, pembukaan itu kolosal. Ini penutupan farewell party, jadi lebih ke konser. Nanti bilang 'kok tidak kaya pembukaan', ya memang tidak bakal sama, kalau pembukaan itu seperti kolosal," kata Erick.