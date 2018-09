Jadwal & Live Streaming Japan Open 2018, Hari Ini Rabu (12/9/2018), Marcus Gideon-Kevin Sanjaya Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Turnamen badminton Japan Open 2018 akan berlangsung mulai 11-16 September 2018.

Para pebulutangkis dunia akan berlaga di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang.

Indonesia mengirimkan 28 pemain pada even BWF World Tour Super 750 ini.

Delapan pebulu tangkis Indonesia akan berlaga dalam babak 32 besar Japan Open 2018 di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Rabu (12/9/2018).

Mereka bertanding dalam dua nomor pertandingan, yakni ganda putra dan ganda putri.

Tim Merah Putih memiliki enam pasangan di ganda putra salah satunya Ricky Karandasuwardi/Angga Pratama, yang harus bertemu lawan kuat di babak ini.

Drawing sektor ganda putra Badminton Japan Open 2018. ((Twitter/BulutangkisRI))

Berdasarkan hasil drawing beberapa waktu lalu, Ricky/Angga menantang Kim Astrup/Andres Skaarup Rasmussen wakil Denmark, yang menghuni peringkat sembilan dunia.

Kendati demikian, ganda putra Indonesia unggul secara head to head dengan rekor 2-1, yakni menang di Singapore Open 2015 dan Thomas & Uber Cup Finals 2016, namun tumbang di China Open 2017.

Sementara di ganda putri, ada dua wakil Indonesia, salah satunya pasangan Della Destiara Haris dan Rizki Amelia Pradipta, yang menghuni peringkat 11 dunia.

Menariknya, mereka bertemu peringkat 10 dunia, Ayako Sakuramoto/Yukiko Takahata wakil Jepang. Della/Rizki berpeluang membalas kekalahan yang diderita di perempat final New Zealand Open 2018 pada Mei lalu.

Berikut ini jadwal lengkap wakil Indonesia di 32 besar Japan Open 2018 yang bertanding pada Rabu (12/9).

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo [1] vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Rusia)

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Misato Aratama/Akane watanabe (Jepang)

Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Jason Anthony Ho-shue/Nyl Yakura (Kanada)

Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Ayako Sakuramoto/Yukiko Takahata (Jepang)

Ricky Karandasuwardi/Angga Pratama vs [8] Kim Astrup/Andres Skaarup Rasmussen (Denmark)

Fajar Alfian/Muhammad Riad Ardianto vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Berry Angriawan/Hardianto vs Mohamad Arif Ab Latif Arif/Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn (Malaysia)

Terkait siaran langsung, UseeTV dijadwalkan menayangkan mulai babak 16 besar, Kamis (13/9) hingga final yang dihelat pada Minggu (16/9) mendatang.

Catatan: Jadwal pertandingan sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung durasi waktu pada setiap pertandingan.