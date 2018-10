Ada Bioskop di Stand FAO, Pameran Pertanian HPS 2018 di Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pameran produk-produk dan teknologi pangan unggulan dari seluruh Indonesia dihadirkan di aeral Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Kamis (18/10/2018).

Dimana ada 250 stand seluruh provinsi kabupaten kota se-Indonesia hadir.

Tidak lain satu di antaranya stand yang banyak dikunjungi adalah Food and Agriculture Organization of the United Nastions (FAO) Indonesia yang berada persis di sebelah stan Kementerian Pertanian dipintu utama pameran.



Uniknya warga memanfaatkan photo booth #zerohunger2030. Selain itu juga pengujung stand bisa memanfaatkan lempar busur sebagai GAO-games.

Terus lebih menarik lagi, di FAO Cinema baklayaknya bioskop di studio film. Tujuannya guna memutarkan film dan cuplikan kegiatan FAO.



"Kami memang sengaja tahun ini buat game dan photobooth yang instagramabel dan millenials. Termasuk juga kami sediakan bioskop untuk menjelaskan kegiatan FAO. Ini agar bisa memaknai tema besar yang sudah diselaraskan secara dunia, " kata National Communication Officer FAO Indonesia, Meita Annissa.



Menurut Meita Annisa bahwa beruntung warga Kalsel dan seluruh nusantara yang berhadir bisa mengujungi stand FAO dan mereka sangat senang.

"Tahun ini tema kita, yakni tindakan kita adalah masa depan kita, dunia tanpa kelaparan 2030," kata Meita Annisa.



Sementara itu, Direktur PT Feraco, Siswono melalui staff humasnya, Regina, menjelaskan untuk Pameran Pertanian ada tiga tenda lokasi. "total 250 stand," kata perwakilan PT Feraco, Regina.



Dijelaskan dia, dalam pameran produk-produk dan teknologi pangan unggulan dari seluruh Indonesia hadir dan ditampilkan. Dalam acara di stand utama pameran hari pangan sedunia tersebut juga akan dimeriahkan oleh penampilan Tradisional Dance, Parade top 40 band lokal, Rock and band, lomba fashin show dan live music.

"Nanti juga akan ada bintang tamunya Dadang Nekad, dan spesial bintang tamu dari Aria Samsons dan Kiki Bintang Pantura. "Samsons dan Bintang Pantura akan ditamplikan pada Sabtu (20/10/2018) sekitar pukul 22.30 Wita," papar Regina.

(banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)