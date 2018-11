Ucapan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2018 Bahasa Inggris dan Indonesia untuk Media Sosial

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memasuki bulan November, ada satu hari penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia di bulan ini, yaitu Hari Pahlawan.

Hari Pahlawan diperingati tiap 10 November.

Di hari itu, terjadi pertempuran sengit antara pasukan pejuang Indonesia melawan serangan tentara Inggris dan Belanda.

Pertempuran terjadi di Surabaya, dipimpin oleh Bung Tomo.

Dikutip dari Wikipedia, hari bersejarah ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

Memperingati Hari Pahlawan 2018 yang sebentar lagi tiba, berikut ini berbagai ucapan selamat memperingati Hari Pahlawan 2018 cocok untuk Facebook, Instagram, WhatsApp dan Line dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, dikutip dari berbagai sumber.

Your sacrifice is more than enough my hero, because of your struggle we can live quietly to this day

Pengorbanan kalian lebih dari cukup pahlawanku, karena perjuangan kalian, kami bisa hidup tenang sampai hari ini.

Your struggle will continue to continue in the state defending and will never be cracked by time while the life is still in the body

Perjuangan kalian akan terus berlanjut dalam membela negara dan tidak akan pernah retak oleh waktu sementara kehidupan masih berlangsung