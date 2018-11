Terungkap Tujuan Awal Pembuatan Film A Man Called Ahok, Ada Kaitannya dengan Politik?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tujuan awal pembuatan film Ahok'>A Man Called Ahok diungkapkan Putrama Tuta, sutradara film tersebut. Film itu ada kaitannya dengan politik yakni Pilkada DKI Jakarta lalu.

Menurut Putrana Tuta, film Ahok'>A Man Called Ahok awalnya bertujuan sebagai sebuah perayaan jika nantinya Ahok kembali terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tujuan awal pembuatan film A Man Called Ahok itu diungkap Putrama Tuta saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018).

Baca: Ramalan Sujiwo Tedjo Soal Pemenang Pilpres 2019, Sempat Singgung Jokowi dan Prabowo

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Matchday 5 Live RCTI : Roma vs Real Madrid, PSG vs Liverpool

Baca: Bukan Gempa, Malam itu Rumah Beberapa Warga di Guntungpayung Bergetar Dampak Pekerjaan ini

"Dulu literally film ini dibikin, kalau misal bisa keluar Oktober 2017 kita coba yuk, jadi kalau Pak Ahok naik lagi its a cellebration buat orang-orang," tuturnya.

Putrama Tuta pun mencoba menemui Rudi Valinka penulis novel Ahok'>A Man Called Ahok yang novelnya kini diangkat menjadi film. Untuk mendiskusikan arah film tersebut.

"Awalnya. Awalnya Rudi Valinka itu banyak banget yang datengin mau bikin film dari bukunya, yang komedi, cinta," ujar Tuta

"Terus gue bilang sama Rudi. 'Ini sosok nggak muncul 23 tahun sekali men, people need to know gimana karakter dia kebentuk."

"Anak-anak kecil harus diubah point of viewnya, dont be a judger, followers, bikin perubahan buat negara kita," terangnya.

Akhirnya film Ahok pun digarap dalam sudut pandang kisah keluarga Ahok. Diceritakanlah bagaimana sosok Ahok sejak kecil hingga bisa menjadi Bupati Belitung Timur.

Namun, proses filmnya tersebut sempat tertunda karena Ahok tersandung kasus penistaan agam yang mengharuskannya mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua.